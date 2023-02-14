سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية تعارض قرار الاحتلال الإسرائيلي تشريع مستوطنات في الضفة الغربية



واشنطن 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن انزعاج بلاده الشديد من قرار الاحتلال الإسرائيلي الدفع بعشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال بلينكن في بيان: "مثل الإدارات الأمريكية السابقة نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".

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