شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم السعودية، عن موعد مباراة الشباب وأبها، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره أبها، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد الشباب في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الثامن، برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة الشباب أمام نظيره أبها، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وأبها

وسيتم نقل مباراة الشباب أمام نظيره أبها، في بطولة الدوري السعودي، عبر فضائية SSC 1 HD.