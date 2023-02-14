مستشفيات للطوارئ النووية والإشعاعية - #عاجل

اعتمدت وزارة الصحة 21 مستشفى للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن مشروع تأهيل المستشفيات المرجعية ضمن برنامجها في تحقيق معايير السلامة الإشعاعية بالتعاون مع جميع الجهات المختصة.

وسلمت وزارة الصحة 14 مستشفى شهادة الاعتماد كمستشفى مرجعي إضافة إلى 7 مستشفيات سبق أن تم اعتمادها ليصبح جميع المستشفيات التي تم اعتمادها ضمن البرنامج 21 مستشفى.

النظائر المشعة

كانت الصحة أنشأت قسمًا للحماية من الإشعاع لتوفير الحماية للعاملين والمرضى والجمهور من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وتطبيق الجودة لأجهزة الأشعة وأقسام الطب النووي والتحكم في النظائر المشعة داخل المنشآت الصحية وبناء القدرات في مجال التحكم والوقاية من مخاطر التعرض الإشعاعي.

أجهزة المسح

وتنفذ الوزارة العديد من البرامج في هذا المجال من أهمها برنامج قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية حيث يتولى قياس بطاقات الجرعات الإشعاعية الشخصية وتحليلها لجميع العاملين في أقسام الأشعة في جميع المنشآت الصحية التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة وبشكل دوري كل ثلاثة أشهر باستخدام جهاز قراءة البطاقات الإشعاعية، كما أن برنامج المسح الإشعاعي يقوم بدوره بإجراء المسوحات الإشعاعية لأقسام الأشعة بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تسربات إشعاعية من غرف وأقسام الأشعة ويتوفر لدى البرنامج عدة أنواع من أجهزة المسح المختصة بذلك كما يتوفر لدى كل مسؤول من مسؤولي الحماية من الإشعاع بالمناطق الصحية جهاز مسح إشعاعي خاص بالمنطقة.

الوقاية من الإشعاع

ويتولى برنامج مراقبة النظائر المشعة يتولى مراقبة أقسام الطب النووي ومختبرات الهرمونات للتأكد من التزامهم بتعليمات الوقاية من الإشعاع ومراقبة النظائر المشعة الواردة لها، ويضاف إلى ذلك برنامج الجودة النوعية والذي يتولى إجراء المعايرة لأجهزة الأشعة المختلفة العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة للتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، والحصول على جودة تصوير إشعاعي بأقل جرعة ممكنة.