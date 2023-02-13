السعودية اليوم / صحة الشرقية تنظم الملتقى التوعوي "أنا أستطيع"



الخبر 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، نظمت صحة الشرقية الملتقى التوعوي "أنا أستطيع" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، بمشاركة عدد من المتخصصين والاستشاريين في الأورام السرطانية، وذلك في فندق الميرديان بالخبر.

وهدف الملتقى إلى تثقيف المجتمع وتوعيته بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها وتشجيع الكشف المبكر للسرطان وأهمية أخذ اللقاحات، بالإضافة لتقديم الدعم للمرضى والمتعافين من خلال التكاتف المجتمعي لرفع معنويات المصابين وتشجيعهم على إكمال العلاج.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية، مع متحدثين أطباء واستشاريين متخصصين في الأورام السرطانية، بالإضافة لمشاركة اخصائيين اجتماعيين، وعرض تجارب ملهمة لمتعافين لنقل تجاربهم، واستعراض الطرق والحلول لمكافحة السرطان الممكنة والمتوفرة، ووسائل الدعم والمبادرات المناسبة للمجتمع، والاهتمام بنشر التوعية المبكرة للوقاية والحد من الإصابات ورفع الوعي الصحي والمجتمعي.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى وتدشينه للمبادرة ودعمه غير محدود للقطاع الصحي وللداعمين والشركاء على جهودهم وتعاونهم في نجاح الملتقى، مبينًا أن الملتقى الذي يستهدف المصابين بالسرطان وذويهم وجميع فئات المجتمع؛ يهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بأمراض السرطان وطرق الوقاية منه، والتعريف بأهمية أخذ اللقاحات الوقائية والكشف المبكر والتشجيع على إجرائه ودور الأسرة تجاه المصاب بالسرطان.

وصاحب الملتقى معرض توعوي تثقيفي يتكون من أركان تعريفية لعدد من جمعيات السرطان بالمنطقة، والجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة.

// انتهى //

23:48ت م

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