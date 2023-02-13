

هاتاي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

التقى معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.

وثمن الوزير مولود أوغلو الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية

من جانبه عبر الوفد عن صادق تعازيه ومواساته لضحايا الزلزال، وعن تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب التركي، مؤكدا مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين لتجاوز تداعيات الزلزال.

// انتهى //

23:32ت م

0210



هاتاي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.وثمن الوزير مولود أوغلو الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال، مؤكداً أن ذلك يجسد عمق العلاقات بين البلدين، مقدماً شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.من جانبه عبر الوفد عن صادق تعازيه ومواساته لضحايا الزلزال، وعن تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب التركي، مؤكدا مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين لتجاوز تداعيات الزلزال.// انتهى //23:32ت م0210

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الخارجية التركي يلتقي وفد الإغاثة السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.