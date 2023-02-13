شكرا لقرائتكم خبر حملة لمواجهة الممارسات الضارة بمحمية الإمام عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة سامي بن مرضي الحربي أن إطلاق الحملة جاء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات، نحو ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية باستدامة مواردها؛ كوننا المستفيد الأول منها.وأشار إلى أن الحملة تركز على لفت انتباه المجتمع واستشعارهم لقيمة الأرض وأهمية الحفاظ عليها وعدم ترك المخلفات بعد الاستمتاع بطبيعتها، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية حفاظا على صحة كائناتها الحية وسلامتها، وحفاظا على المشهد الجمالي لمرتادي المكان.
وأفاد بأن الهيئة تقوم بجهود يومية للمحافظة على نظافة بيئة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، نحو معالجة الآثار السلبية لبيئتهما، وقمنا بحملة مكثفة في نوفمبر الماضي أسفرت عن رفع ما يزيد على 55 ألف كيس من المخلفات العامة من المواد البلاستيكية ومخلفات البناء، متمنيا من حملة «هذي أرضك» التوعوية إشراك الأفراد في مسؤولية الحفاظ على البيئة الطبيعية لاستدامة مواردها وسلامة كائناتها الحية، موضحا أن حملة هذي أرضك تأتي في إطار عمل المملكة على حماية مناطقها البرية.
أهداف الحملة:
- رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة
- حمايتها من مخاطر التلوث البيئي
- ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية
- العناية باستدامة مواردها
- تسليط الضوء على الممارسات البيئية الضارة
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