فتح آفاق جديدة للممارسين في مجال الفنون البصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف فتح آفاق جديدة للممارسين في هذا المجال، نظمت هيئة الفنون البصرية لقاء افتراضيا تحت عنوان «الإقامات الفنية بالمملكة»، بحضور ومشاركة جمع من الممارسين والمهتمين بالفنون البصرية، والقيميين والفنين والباحثين في المجال، إضافة للمتخصصين في الإقامات الفنية والمنظمين. واستهل اللقاء بالحديث عن أثر الإقامات الفنية على الحياة المهنية للممارسين في مجال الفنون البصرية بالمملكة، وكيف تسهم في تحرير المشاركين من بعض القيود التي تسيطر على أساليبهم الفنية، لتفتح آفاقا جديدة لهم، وتطور من تجربتهم. مناقشات اللقاء:





أثر الإقامات الفنية على الحياة المهنية للممارسين.



تحرير المشاركين من بعض القيود.



تجارب المشاركين مع برامج الإقامات الفنية المختلفة.



تطوير الأفكار والمسارات الفنية بمختلف المجالات.



زيادة وعي الفنانين ببرامج الإقامة الفنية.



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