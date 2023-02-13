مؤتمر يبحث عن حلول للتحديات في قطاع الدواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي، افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، مؤتمر جمعية معلومات الأدوية (DIA) الشرق الأوسط الأول في الرياض، الذي يعقد خلال المدة 13 - 14 فبراير 2023 بالشراكة مع الهيئة.

ويركز المؤتمر على المبادرات الإقليمية والدولية الفعالة، ويعمل على تعزيز الحوار والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية الإقليمية، وتطوير الحلول على مدار دورة حياة الدواء (Lifecycle

management)، من خلال تبادل أفضل الممارسات وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في المنطقة.

كما يسلط الضوء عبر جلسة حوارية «سعودي تاونهول» على الجهود التي تبذلها المملكة لدعم وزيادة وصول الأدوية المبتكرة للمرضى مثل مسار الأدوية الواعدة، ودور الخطة الوطنية للصناعة في ضمان الأمن الدوائي، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بتوفر الأدوية في المملكة والدور الفعال الذي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق أهداف ومرتكزات رؤية 2030.

وتحظى الجلسة بحضور ومشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية مثل وزارات (الصناعة والثروة المعدنية، الاستثمار، الصحة)، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص المحلي والدولي.