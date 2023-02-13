اتفاقية لحق الانتفاع في مشروع الرامس بالقطيف

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يذكر، أن بيوت الحرفيين إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث، وتستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية، والإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار، والعمل على إقامة الأنشطة المجتمعية، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية، إضافة إلى تقديم دورات أساسية في الحرف اليدوية، وورش عمل مساندة، وكذلك ورش إنتاجية، والعمل على رفع قيمة المنتج الحرفي، وتوعية المستهلكين بأهمية العمل في الحرف اليدوية، وتمكين الحرفيين السعوديين.وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة في المحافظة على التراث الوطني بكل أشكاله وأنواعه، سواء المادية وغير المادية، وصوْنه وحمايته، وتشغيل المواقع التاريخية وتنميتها وتطويرها.
- إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث
- تستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية
- الإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار
- العمل على إقامة الأنشطة المجتمعية
- المشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية
- تقديم دورات أساسية في الحرف اليدوية
- العمل على رفع قيمة المنتج الحرفي
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