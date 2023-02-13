اتفاقية لحق الانتفاع في مشروع الرامس بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة التراث اتفاقية حق انتفاع مع شركة أجدان للتطوير العقاري، لتشغيل أحد المباني بمشروع الرامس وسط العوامية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وجعله مركزا لبيت الحرفيين في المحافظة، وذلك بدعم من أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة القطيف، حيث جرت مراسم التوقيع في مشروع الرامس، ومثل الهيئة خلالها المدير العام لقطاع الحرف بهيئة التراث الدكتورة داليا اليحيى، فيما مثل الشركة رئيسها التنفيذي محمد العتيبي.

يذكر، أن بيوت الحرفيين إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث، وتستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية، والإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار، والعمل على إقامة الأنشطة المجتمعية، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية، إضافة إلى تقديم دورات أساسية في الحرف اليدوية، وورش عمل مساندة، وكذلك ورش إنتاجية، والعمل على رفع قيمة المنتج الحرفي، وتوعية المستهلكين بأهمية العمل في الحرف اليدوية، وتمكين الحرفيين السعوديين.





إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث



تستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية



الإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار



العمل على إقامة الأنشطة المجتمعية



المشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية



تقديم دورات أساسية في الحرف اليدوية



العمل على رفع قيمة المنتج الحرفي



وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة في المحافظة على التراث الوطني بكل أشكاله وأنواعه، سواء المادية وغير المادية، وصوْنه وحمايته، وتشغيل المواقع التاريخية وتنميتها وتطويرها.