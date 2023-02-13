مجمع الملك سلمان يتحمل رسوم الدراسة في «الانغماس اللغوي»

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ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات الدارسين التواصلية بطريقة الاندماج في المجتمع السعودي، والتعرف على إرثه وثقافته وعاداته، وممارسة اللغة في بيئتها الحقيقية، حيث يسعى المشروع إلى التعاون مع الجهات العالمية المعنية خلال البرامج اللغوية الثقافية؛ تحقيقا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- في نشر وتعزيز اللغة العربية والعناية بها.وتتضمن برامج «الانغماس اللغوي» عددا من المسارات، منها: «العربية لأغراض ثقافية»، و»العربية لأغراض سياحية»، تتخللها مجموعة من الأنشطة والرحلات التي تعزز العملية التعليمية.
وسيطلق المجمع مسار «العربية لأغراض سياحية» خلال الربع الأول من 2023 في مدينة جدة، ويستهدف السياح القادمين إلى المملكة العربية السعودية لتعلم اللغة العربية، ممن لديهم رغبة في التعرف على أماكنها السياحية والأثرية، ويسعى إلى تمكينهم من التعرض للغة في سياقها الثقافي، وتنمية قدراتهم اللغوية، وتعزيز مهارة التواصل لديهم خلال الأنشطة الانغماسية.
وحدد المجمع موعد إطلاق مسار «العربية لأغراض ثقافية» في الربع الثاني من 2023 بمدينة جدة، ويستهدف الطلاب الدوليين من متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية في الجامعات ومراكز تعليم اللغة من خارج المملكة العربية السعودية، والمهتمين بتعلمها في بيئتها وثقافتها الأصلية.
أهداف المشروع
- تطوير مهارات الدارسين التواصلية بطريقة الاندماج في المجتمع السعودي
- التعرف على إرثه وثقافته وعاداته
- ممارسة اللغة في بيئتها الحقيقية
- التعاون مع الجهات العالمية المعنية خلال البرامج اللغوية الثقافية
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