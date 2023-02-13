تخريج 98 مساعد طبيب أسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ98 متدربا ومتدربة أمس، يمثلون خريجي الدفعة الخامسة من برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضيا.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، أن البرنامج يأتي دعما للكفاءات الوطنية الشابة، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف زيادة نسب توطين القوى العاملة في القطاع الصحي، وتأهيلهم عبر برامج نوعية ومخصصة للانضمام إلى سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأوضح أن دور مساعدي أطباء الأسنان مهم وداعم للعملية التشخيصية والعلاجية للحالات المَرضية، بما يمكّن المرضى من الحصول على العلاج المناسب، والرعاية الصحية بأعلى جودة ممكنة.

يذكر، أن البرنامج يؤهل المتدربين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان، ويعمل على تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، التي تؤهلهم لتحقيق العناية بالمرضى، والقيام بالجوانب الإكلينيكية والمعلوماتية في العيادات، بما يضمن نموذج عمل إجرائيا، مبنيا على أتمتة ملفات المرضى وبياناتهم.