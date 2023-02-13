شكرا لقرائتكم خبر وزير التجارة: لا صحة لاقتصار استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت المملكة وجهة عالمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والرياضية بعد أن تجاوزت كافة التحديات، بمشاريع استراتيجية يجني المواطن ثمارها في المستقبل القريب، وفقا لوزير التجارة، وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الذي أكد أن تداعيات جائحة « كورونا » والأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى انخفاض عدد السيارات المصدرة من المصانع إلى دول العالم، وحدوث تحديات سلاسل الإمداد العالمية. وأشار في كلمته خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، أمس، عدم صحة اقتصار استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين، مؤكدا أن الأفراد يستطيعون أن يستوردوا، وكذلك المعارض.

وأضاف أنه على الرغم من أن عام 2022 كان صعبا على كثير من دول العالم بسبب تداعيات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية، فإن المملكة حققت إنجازات على جميع الصعد، إذ حققت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري.

وأشار القصبي إلى تحقيق السعودية أيضا المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأصبحت وجهة عالمية لجميع الفعاليات الدولية، وأصبحت محط أنظار العالم، ووجهة عالمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والرياضية». وأوضح أن ولي العهد أطلق 21 مشروعا واستراتيجية، شملت مختلف الجهات، وسيجني ثمارها الوطن وأبناؤه في المستقبل القريب.

المواطن وجودة الإسكان

وخلال المؤتمر الدوري أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أنه تم التعاقد في 2022 على توفير 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجا، وخدمة 8 آلاف أسرة في منصة «جود للإسكان». وأشار إلى تواصل التعاقد خلال هذا العام على نحو 21 ألف وحدة سكنية، حيث تستهدف الوزارة توفير 95 ألف وحدة سكنية في 2025.

وأشار إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وجه أخيرا مع ارتفاع أسعار العقار بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعا في الأسعار.

وأوضح أنه من خلال التسهيلات السكنية وصلت نسبة التملك لمواطن إلى 60 %، وأن نحو 1.4 مليون أسرة مستفيدة من الدعم السكني، مشيرا إلى إتاحة 9 خيارات سكنية وتمويلية متنوعة لتمكين التملك. وأضاف أن الوزارة تستهدف طرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى 2025.

وفيما يتعلق بموسم الأمطار أكد أن الوزارة تعمل على التقليل من نقاط تجمع مياه الأمطار خلال الأعوام المقبلة، ونزع ملكيات وضمان عدم البناء بجوار الأودية، إلى جانب توفير فرق عمل مؤهلة وتخصيص المعدات اللازمة وتفعيل بعض الوسائل مثل الإنذار المبكر.

من تصريحات القصبي:







اقتصادنا هو الأعلى نموا بين دول مجموعة العشرين.



حققنا المرتبة الاولى في مؤشر سهولة البدء في التجارة.



السعودية الاولى عالميا في المساعدات الاغاثة والانسانية.



324 مليون ريال إجمالي تبرعات لمتضرري الزلازل.



تواصلت شخصيا لزيادة السيارات الاكثر طلبا بالمملكة.



21 مشروعا واستراتيجية أطلقها ولي العهد.



15 فعالية رياضية استضافتها المملكة في 2022.



من تصريحات الحقيل: