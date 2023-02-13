إلزام الراغبين في الدراسة على حسابهم بـ10 شروط

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وتضمنت الشروط إرفاق صورة من القبول الجامعي، توضح التخصص من جامعة موصى بها في الدرجة العلمية والتخصص، إلى جانب صورة من التأشيرة الدراسية سارية المفعول، وكذلك إرفاق الإجازة الدراسية للموظف تغطي مدة الدراسة، ويجب أن لا تقل عن 90 يوما.واشتملت الشروط أيضا على إرفاق قرار معادلة الشهادة للمؤهل الذي يسبق الدرجة العلمية المطلوب دراستها في حال الحصول عليها من مؤسسة تعليمية غير سعودية، وكذلك تحميل نموذج استمارة الدارسين على حسابهم الخاص من موقع سفير، وتعبئة النموذج الكترونيا.
ومن بين الشروط إرفاق خطاب المصادقة على صحة القبول من الملحقية الثقافية للراغبين في الدراسة بدولة مصر، وذلك عبر التواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني، وأخيرا صورة من نموذج 20-I للراغبين في الدراسة بأمريكا، ونموذج coe لدولة أستراليا، ونموذج CAS NUMBER للراغبين في الدراسة ببريطانيا.
من شروط الدراسة
- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية
- صورة من جواز السفر
- صورة من وثيقة التخرج الرسمية
- صورة من القبول الجامعي توضح التخصص
- صورة من التأشيرة الدراسية سارية المفعول
- إرفاق الإجازة الدراسية للموظف
- إرفاق قرار معادلة الشهادة
- تحميل نموذج استمارة الدارسين
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