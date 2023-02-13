شكرا لقرائتكم خبر إلزام الراغبين في الدراسة على حسابهم بـ10 شروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، 10 شروط لدراسة المبتعث على حسابه الخاص، تتضمن إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة من جواز السفر، وصورة من وثيقة التخرج الرسمية للمؤهل الذي يسبق الدرجة العلمية المطلوب دراستها.

وتضمنت الشروط إرفاق صورة من القبول الجامعي، توضح التخصص من جامعة موصى بها في الدرجة العلمية والتخصص، إلى جانب صورة من التأشيرة الدراسية سارية المفعول، وكذلك إرفاق الإجازة الدراسية للموظف تغطي مدة الدراسة، ويجب أن لا تقل عن 90 يوما.

واشتملت الشروط أيضا على إرفاق قرار معادلة الشهادة للمؤهل الذي يسبق الدرجة العلمية المطلوب دراستها في حال الحصول عليها من مؤسسة تعليمية غير سعودية، وكذلك تحميل نموذج استمارة الدارسين على حسابهم الخاص من موقع سفير، وتعبئة النموذج الكترونيا.

ومن بين الشروط إرفاق خطاب المصادقة على صحة القبول من الملحقية الثقافية للراغبين في الدراسة بدولة مصر، وذلك عبر التواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني، وأخيرا صورة من نموذج 20-I للراغبين في الدراسة بأمريكا، ونموذج coe لدولة أستراليا، ونموذج CAS NUMBER للراغبين في الدراسة ببريطانيا.

من شروط الدراسة

