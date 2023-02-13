اتفاقيات لتوفير فرص عمل لخريجي التدريب التقني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتجويد المخرجات وتطوير المناهج وتوفير فرص عمل للخريجين، وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 3 اتفاقيات على هامش مؤتمر Leap 2023 الذي اختتمت فعالياته بالرياض أخيرا.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية ما بين المؤسسة ومايكروسوفت تهدف إلى دعم المناهج بالمحتوى الرقمي والتوسع بمجال الشهادات الاحترافية والتدريب الافتراضي والمشاركة بالمسابقات الدولية، لتنص المذكرة الثانية بين الكلية الرقمية للبنات مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في القطاع الخاص على توظيف الخريجات والعمل على إطلاق مراكز للابتكار والإبداع، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثالثة بين المؤسسة وهيئة الحكومة الرقمية ستعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، من خلال رفع جودة المخرجات وتشجيع البحث العلمي ورفع الوعي وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد سعي المؤسسة إلى تفعيل استراتيجيتها لرفع كفاءة متدربيها ومتدرباتها ليكونوا العنصر المؤهل في سوق عمل الذي يشهد تغييرات كثيرة وتطوير نوعي، من خلال مجموعة من الشراكات المهمة والفاعلة مع كل القطاعات الخاصة والعامة في مجال التدريب التقني والمهني. يذكر أن الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في خلق شراكات نوعية مع قطاعات حكومية وخاصة في التعاون والتكامل، لتحقيق المستوى التقني المأمول.

أهداف الاتفاقيات

