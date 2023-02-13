محاضرة عن الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهتمين بصناعة الألعاب الالكترونية، إلى حضور محاضرة عن الفرص الاستثمارية في مجال الألعاب، بعنوان «فرص الأعمال في صناعة الألعاب»، والتي ستعقد في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض في 26 فبراير 2023، بالشراكة مع مركز التعاون الياباني بمنطقة الشرق الأوسط (JCCME). وتهدف المحاضرة التي يقدمها البروفيسور في جامعة طوكيو للتقنية «كوجي ميكامي»، والرئيس التنفيذي لشركة LUDiMUS Inc الدكتور «شو ساتو»، إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية، وآخر التطورات والتوجهات لصناعة وتطوير الألعاب في اليابان والعالم. يأتي ذلك، تزامنا مع إعلان الهيئة عن البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب السعوديين في نسخته الرابعة، وتعريفهم على أحدث التقنيات، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب، إذ تسعى الهيئة خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة، والرفع من مهاراتهم الإبداعية. ودعت الهيئة الراغبين في الحضور إلى التسجيل في المحاضرة خلال الرابط (gcam.gov.sa/s/VdKRe). يأتي ذلك، تزامنا مع إعلان الهيئة عن البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب السعوديين في نسخته الرابعة، وتعريفهم على أحدث التقنيات، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب، إذ تسعى الهيئة خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة، والرفع من مهاراتهم الإبداعية. ودعت الهيئة الراغبين في الحضور إلى التسجيل في المحاضرة خلال الرابط (gcam.gov.sa/s/VdKRe). أهداف المحاضرة





تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية



آخر التطورات والتوجهات لصناعة وتطوير الألعاب



توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية



الرفع من مهاراتهم الإبداعية



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