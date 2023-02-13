شكرا لقرائتكم خبر لقاء رابع لمقهى التواصل في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم اللقاء الرابع من لقاءات مقهى التواصل، الخميس المقبل في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وستلتقي خلاله بالمختصين والممارسين في هذا المجال بالمنطقة؛ لتبادل الحوارات والنقاشات المثرية بمختلف الموضوعات.

ودعت الهيئة الراغبين بحضور اللقاء التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/arch_event

وتعد مبادرة مقهى التواصل، إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني، التي انطلقت تعزيزا لدعم الممارسين وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهٍ متنوعة بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحفيز النقاش والتفكير النقدي للمجتمع العمراني في مختلف مساراتهم المهنية من طلاب، وممارسين، وأكاديميين، ومتخصصين.

وتسعى الهيئة خلال لقاءات مقهى التواصل إلى تعزيز الرؤية الشاملة للعمارة والتصميم، وتبني منهجية ميثاق الملك سلمان العمراني وقيمه، والمشاريع النموذجية؛ لتحفيز مجتمع العمارة والتصميم الممارس والمتخصص، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.