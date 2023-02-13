مهرجان البحر الأحمر السينمائي في 30 نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، عن تنظيم دورته الثالثة التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 في مدينة جدة.

وقد احتضنت الدورة الثانية للمهرجان لعام 2022 عددا من البرامج والفعاليات، حيث عرض 143 فيلما من 66 دولة، إلى جانب حضور 39,410 زوار من مشاهدي الأفلام، و4,345 من متخصصي صناعة السينما.

ويستعد صندوق مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مع إعلان موعد انطلاق الدورة الثالثة للمهرجان، لاستقبال المشاريع السينمائية من العالم العربي وأفريقيا، أملا في تشجيع جيل جديد من صانعي الأفلام، ودعما للكتاب والمؤلفين لتجسيد أعمالهم على الشاشة الكبيرة.