برامج إرشادية لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى المشاركة في برامج الدمج المجتمعي للمستفيدين، إلى جانب تقديم البرامج المعرفية والإرشادية لهم، وقّعت صحة جدة اتفاقية شراكة مجتمعية وتعاون مشترك مع جمعية طريحي الفراش، أمس، لتقديم البرامج و الخدمات لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية بمحافظة جدة خلال برنامج «إسناد». وتأتي الشراكة المجتمعية بين صحة جدة وجمعية طريحي الفراش لخدمة المرضى، ودعم البرامج الصحية. عل صعيد آخر، صادرت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الجامعة 3 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية. عل صعيد آخر، صادرت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الجامعة 3 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

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