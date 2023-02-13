وصول الطائرة السعودية السابعة لإغاثة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية فجر أمس الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، وهي تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد على 36 مليون ريال سعودي.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به السعودية.

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