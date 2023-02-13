حملات لرفع مستوى جودة محطات الوقود بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة المنطقة الشرقية حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة بمحافظة القطيف للتأكد من جاهزيتها.

ونتج عن الحملة إغلاق 9 محطات وقود بشكل جزئي في صفوى، لمخالفتها لائحة التطوير المعدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدم تطبيقها أبرز الاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الأمانة أنها رصدت عددا من الملاحظات على محطات الوقود، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة، الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع كفاءة التشغيل، وشملت الملاحظات عدم الالتزام بإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعدم تركيب شاشات عرض أسعار الوقود، وعدم توفير أجهزة الدفع الالكتروني.

تشجير حاضرة الدمام

من جهة ثانية، بحثت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير الشرقية، خطة التشجير والتوسع الزراعي بحاضرة الدمام، وتحديد المناطق المستهدفة للزراعة، والاستفادة من المياه المعالجة ومراحل إنجازها، وخطة العمل المستقبلية للمراحل القادمة.

وأكدت الأمانة أهمية التعاون بين الجانبين، ووضع خطة عمل مشتركه لتحديد الاحتياجات والأدوار والمهام والخطط المستقبلية للمستهدفات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وسبل التعاون بين القطاعات ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن خطة زمنية محددة.

واستعرضت إنجازات ومستهدفات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة الحدائق المقترح إنشاؤها، والجاري العمل على طرحها، والبالغ عددها 20 حديقة بمختلف أحياء حاضرة الدمام، وخطة التشجير ومعايير التشجير التي تتناسب مع بيئة المنطقة والزهور المستدامة وأنواعها.

كما ناقش الاجتماع خطة ومستهدفات الري بالمعالجة الثلاثية، وأهداف المشروع المتمثلة في المحافظة على مخزون المياه الجوفية والبيئة، وعدد المواقع المستهدف للري بالمياه المعالجة.