شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مبادرة «تعظيما وتطهيرا» بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، مبادرة بعنوان (تعظيما وتطهيرا)، بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، وعدد من القيادات النسائية.

وأوضحت مديرة إدارة الإرشاد التربوي النسائي رشا الفهمي، أن المبادرة تعنى بتوجيه وإرشاد القاصدات والمنسوبات إلى تأصيل قيم التعظيم والتطهير، إضافة إلى المشاركة في عمليات التنظيف والتطهير، ونشر هذا المفهوم وربطه بالمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع إدارة التطهير والسجاد، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية.

من جهة ثانية، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وذلك للعمل على راحة الزوار والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

خدمات مقدمة للزوار والمعتمرين

