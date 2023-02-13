تفعيل مبادرة «تعظيما وتطهيرا» بالمسجد الحرام

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وأوضحت مديرة إدارة الإرشاد التربوي النسائي رشا الفهمي، أن المبادرة تعنى بتوجيه وإرشاد القاصدات والمنسوبات إلى تأصيل قيم التعظيم والتطهير، إضافة إلى المشاركة في عمليات التنظيف والتطهير، ونشر هذا المفهوم وربطه بالمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع إدارة التطهير والسجاد، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية.من جهة ثانية، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وذلك للعمل على راحة الزوار والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.
خدمات مقدمة للزوار والمعتمرين
- توزيع الكتيبات والمطويات لـ1100 مستفيد
- تقديم التوعية الرقمية لـ12 ألف مستفيد
- 85.676 مستفيدا من التوعية الميدانية
- 2471 مستفيدا من خدمة التطويف
- استخدام 130 ألف لتر من المطهرات
- استخدام 2650 لترا من المعطرات
- 32.100 لتر في تعقيم السجاد
- 5.100 لتر من معقمات الأيدي
- 2300 لتر من التعقيم بالروبوتات
- 2100 لتر من التعقيم بالبايوكير
- 32 ألف لتر في تعقيم الأسطح
- توزيع 365 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير
- استفادة 27.856 من الخدمات التطوعية
- 900 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية
- العمل على فرش 16.100 سجادة
- تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام
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