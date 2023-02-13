حملة لإزالة المخلفات ومواد الهدم في بقعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على ظاهرة «التشوه البصري»، أطلقت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية محافظة بقعاء، حملة إزالة المخلفات ومواد الهدم مجهولة المصدر في أحياء المحافظة والقرى التابعة لها. وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال الشريف أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على ظاهرة «التشوه البصري» وإزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة. وأضاف «إن بلدية محافظة بقعاء كثفت خلال الفترة الأخيرة الأدوار الرقابية والإجراءات النظامية المتعلقة بتحسين المشهد البصري وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمدن مميزة وجاذبة». وأضاف «إن بلدية محافظة بقعاء كثفت خلال الفترة الأخيرة الأدوار الرقابية والإجراءات النظامية المتعلقة بتحسين المشهد البصري وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمدن مميزة وجاذبة».

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