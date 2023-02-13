شكرا لقرائتكم خبر ورشة لتقييم جودة إغلاق البلاغات بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتطرقت الورشة لآلية استخدام نظام البلاغات البلدي، وتحسين كفاءة استلامها والعمل على إغلاقها بوقت وجيز وجودة عالية، وسبل التنسيق مع شركاء الأمانة من القطاعات الخدمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمانة الطائف ورشة عمل بعنوان «رفع المستوى المعرفي في تقييم جودة إغلاق البلاغات»، بمشاركة ممثلي إدارة العمليات وإدارة الجودة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبحضور مشرفي ومراقبي البلاغات في الأمانة والإدارات المعنية، والبلديات المرتبطة في محافظات (الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وقيا، وظلم، وبني سعد، والقريع، وبني مالك، والمحاني).وتطرقت الورشة لآلية استخدام نظام البلاغات البلدي، وتحسين كفاءة استلامها والعمل على إغلاقها بوقت وجيز وجودة عالية، وسبل التنسيق مع شركاء الأمانة من القطاعات الخدمية.

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة لتقييم جودة إغلاق البلاغات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.