و بالنسبة لنقل الركاب والبضائع بين جازان وجزيرة فرسان، أوضحت الهيئة أن خدمة نقل الركاب والبضائع مجانا، وتم تخصيص عبارتين من جازان إلى فرسان، لنقل الركاب والسيارات، و3 عبارات ملاحية لنقل البضائع، كما تسهم الخدمة بتحقيق التنمية في جزيرة فرسان، ومساواة أسعار المواد الاستهلاكية والخدمية لأهالي الجزيرة مع باقي المملكة، وفي2021 نقلت عبارات الركاب 4599 راكبا و9.3 آلاف سيارة، ونقلت عبارات البضائع 41.5 ألف شاحنة.
نقل الركاب والبضائع عبر فرسان
2020
الركاب
الرحلات الأساسية 795
الركاب 307.9 آلاف
السيارات 144.8 ألفا
البضائع
2000 رحلة
53.9 ألف شاحنة
2021
الرحلات الأساسية 901
الركاب 459.9 ألفا
90.3 ألف سيارة
41.5 ألف شاحنة
كانت هذه تفاصيل خبر 12 مليون راكب تنقلوا عبر الحافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.