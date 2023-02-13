12 مليون راكب تنقلوا عبر الحافلات

أشرفت الهيئة العامة للنقل، على تنقل 12 مليون راكب خلال عامي 2020 و2021، ووفقا لإحصائية نقل الركاب داخل المدن وبينها، لعامي 2020- 2021، فقد بلغ عدد الركاب من 2 إلى 4 ملايين راكب بين المدن في 2020، ومن 8 إلى 9 ملايين في 2021.

و بالنسبة لنقل الركاب والبضائع بين جازان وجزيرة فرسان، أوضحت الهيئة أن خدمة نقل الركاب والبضائع مجانا، وتم تخصيص عبارتين من جازان إلى فرسان، لنقل الركاب والسيارات، و3 عبارات ملاحية لنقل البضائع، كما تسهم الخدمة بتحقيق التنمية في جزيرة فرسان، ومساواة أسعار المواد الاستهلاكية والخدمية لأهالي الجزيرة مع باقي المملكة، وفي2021 نقلت عبارات الركاب 4599 راكبا و9.3 آلاف سيارة، ونقلت عبارات البضائع 41.5 ألف شاحنة.

نقل الركاب والبضائع عبر فرسان

2020

الركاب

الرحلات الأساسية 795

الركاب 307.9 آلاف

السيارات 144.8 ألفا

البضائع

2000 رحلة

53.9 ألف شاحنة

2021

الرحلات الأساسية 901

الركاب 459.9 ألفا

90.3 ألف سيارة

41.5 ألف شاحنة