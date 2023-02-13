6 مليارات دعما
كشف تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للعام الماضي، حجم المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين وأنه 6 مليارات ريال، والمساهمة في توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، في مختلف مناطق المملكة، واستفادة 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، من خدمات وبرامج الإرشاد والتمكين والتدريب، و138 ألف منشأة مستفيدة من الخدمات والبرامج في مختلف القطاعات، و337 ألف مستفيد ومستفيدة من الإرشاد المهني، و330 ألف مستفيد ومستفيدة من التدريب الإلكتروني «دروب»، و129 ألف مستفيدة من تمكين المرأة «قرة، وصول»، و149 ألف مستفيد ومستفيدة من التدريب على رأس العمل «تمهير».
مليون متطوع
بلغ إجمالي المتطوعين المسجلين، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مليون متطوع، وتسجيل 5 آلاف جهة في المنصة، وتوفير 373 ألف فرصة تطوعية، واستفادة 65 مليون متطوع، وبلغ إجمالي الدعم المقدم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أكثر من 7 مليارات ريال، واستفادة 3 ملايين مستفيد من خدمة منصة جداريات.
تسويات وعقود وبرامج
%73 تسوية ودية للخلافات العمالية
148.9 ألفا جلسات التسوية الودية
2 مليون وثيقة عمل حر
100 ألف عقد عمل عن بعد
240 ألف عقد عمل مرن
6 مليارات دعم برامج التدريب والتمكين
توظيف 400 ألف في القطاع الخاص
1.49 مليون مستفيد من خدمات الإرشاد والتدريب والتمكين
138 ألف منشأة مستفيدة من البرامج
337 ألف مستفيد من الإرشاد المهني
330 ألف مستفيد من دروب
129 ألف مستفيدة من تمكين المرأة
149 ألف مستفيد من تمهير
5 آلاف جهة متطوعة
373 ألف فرصة تطوعية
65 مليون متطوع مستفيد
7 مليارات دعما في منصة الدعم والحماية
3 ملايين مستفيد من جداريات
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