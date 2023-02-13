انتهت 73% من إجمالي جلسات الصلح الافتراضية لحل الخلافات العمالية بالتسوية الودية، والصلح قبل الذهاب إلى المحكمة العام الماضي، في وقت بلغت جلسات التسوية الودية 148.928 ألف جلسة، وبلغت وثائق العمل الحر 2 مليون وثيقة عمل حر، و100 ألف عقد عمل عن بعد، و240 ألف عقد عمل مرن.

6 مليارات دعما

كشف تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للعام الماضي، حجم المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين وأنه 6 مليارات ريال، والمساهمة في توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، في مختلف مناطق المملكة، واستفادة 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، من خدمات وبرامج الإرشاد والتمكين والتدريب، و138 ألف منشأة مستفيدة من الخدمات والبرامج في مختلف القطاعات، و337 ألف مستفيد ومستفيدة من الإرشاد المهني، و330 ألف مستفيد ومستفيدة من التدريب الإلكتروني «دروب»، و129 ألف مستفيدة من تمكين المرأة «قرة، وصول»، و149 ألف مستفيد ومستفيدة من التدريب على رأس العمل «تمهير».

مليون متطوع

بلغ إجمالي المتطوعين المسجلين، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مليون متطوع، وتسجيل 5 آلاف جهة في المنصة، وتوفير 373 ألف فرصة تطوعية، واستفادة 65 مليون متطوع، وبلغ إجمالي الدعم المقدم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أكثر من 7 مليارات ريال، واستفادة 3 ملايين مستفيد من خدمة منصة جداريات.

تسويات وعقود وبرامج

%73 تسوية ودية للخلافات العمالية

148.9 ألفا جلسات التسوية الودية

2 مليون وثيقة عمل حر

100 ألف عقد عمل عن بعد

240 ألف عقد عمل مرن

6 مليارات دعم برامج التدريب والتمكين

توظيف 400 ألف في القطاع الخاص

1.49 مليون مستفيد من خدمات الإرشاد والتدريب والتمكين

138 ألف منشأة مستفيدة من البرامج

337 ألف مستفيد من الإرشاد المهني

330 ألف مستفيد من دروب

129 ألف مستفيدة من تمكين المرأة

149 ألف مستفيد من تمهير

5 آلاف جهة متطوعة

373 ألف فرصة تطوعية

65 مليون متطوع مستفيد

7 مليارات دعما في منصة الدعم والحماية

3 ملايين مستفيد من جداريات