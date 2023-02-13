السعودية اليوم / "سدايا" تُطلق برنامج تنمية القدرات الوطنية للجهات الحكومية لعام 2023



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

أطلقت الهيئة

ويسعى البرنامج إلى دعم الجهات الحكومية في تأهيل المختصين للحصول على الشهادات الاحترافية في هذا المجال من خلال إقامة الدورات المكثفة لتأهيلهم، وتعزيز مهاراتهم.

ويستهدف البرنامج مديري مكاتب البيانات، ومسؤولي البيانات، والتقنيين، والقانونيين، ويضم سبع دورات تخصصية تخدم هذا المجال.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار اهتمام "سدايا" برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية، وذلك بما يتسق مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030 الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.

// انتهى //

22:04ت م

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الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً في مكتب إدارة البيانات الوطنية اليوم، برنامج تنمية القدرات للجهات الحكومية بنسخته الثانية؛ وذلك لتطوير الكوادر الوطنية في إدارة وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية.ويسعى البرنامج إلى دعم الجهات الحكومية في تأهيل المختصين للحصول على الشهادات الاحترافية في هذا المجال من خلال إقامة الدورات المكثفة لتأهيلهم، وتعزيز مهاراتهم.ويستهدف البرنامج مديري مكاتب البيانات، ومسؤولي البيانات، والتقنيين، والقانونيين، ويضم سبع دورات تخصصية تخدم هذا المجال.ويأتي إطلاق البرنامج في إطار اهتمام "سدايا" برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية، وذلك بما يتسق مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030 الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.// انتهى //22:04ت م0200

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