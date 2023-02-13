السعودية اليوم / اللواء الفايز يقف على جاهزية القوات الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم"



نيوم 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

وقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم" والمراكز التابعة له، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات والمراكز التابعة لها.

ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم"، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.

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20:45ت م

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