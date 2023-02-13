شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق في دوري روشن.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الاتحاد في مواجهة مرتقبة أمام الإتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من أحداث الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على الاتفاق مساء الخميس القادم الموافق 16 من شهر فبراير الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي في نسخته الجارية بشكل حصري ومجاني.

تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع أن يدخل نونو سانتو بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

وفي الدفاع: مهند الشنقيطي، احمد حجازي، احمد شراحيلي، احمد بامسعود.

بينما يأتي في الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبدالحميد.

خط الهجوم: عبد العزيز البيشي، كورناد، رومارينيو،عبد الرازق حمدالله.

موقف الاتحاد والاتفاق في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الخميس

يرتكز الاتحاد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 37 نقطة، بينما يقع الاتفاق عاشرًا لترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة فقط لا غير.