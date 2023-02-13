السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"



جدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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21:53ت م

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