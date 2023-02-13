السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا



كيشيناو 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الوم، غربي رومانيا.

وأكد المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض أن زلزالاً بلغت شدته 5.2 درجات على عمق 15 كم ضرب منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

//انتهى//

20:50ت م

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