شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقدم عرضًا خرافيًا جديدًا إلى ميسي للحصول على توقيعه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لديه إصرار على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن رودي جاليتي الإعلامي الرياضي، عن تجهيز الهلال عرضًا جديدًا إلى ميسي بعد رفض الأسطورة الأرجنتينية، العرض الأول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2023، ورفض عرضًا من الزعيم الهلالي، بقيمة 250 مليون يورو أي ما يعادل مليار ريال سعودي، حيث يفضل الانتقال إلى الأرجنتين أو الدوري الأمريكي.

وكشف جاليتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الإدارة الهلالية، تحاول إغراء ليو، بـ "ضعف" راتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر.

وانضم رونالدو إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023 لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو، في الموسم".

وأضاف: "عرض الهلال الجديد إلى ميسي، يُقدر بـ400 إلى 450 مليون دولار، أي 419 مليون يورو تقريبًا، ما يُقدر بـ1.7 مليار ريال سعودي، في الموسم الواحد"