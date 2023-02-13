شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الهلال يهدد بالإنسحاب من الدوري السعودي بسبب تاليسكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية، عن موقف الهلال السعودي حال عدم التحقيق فى شكوي الفريق أمام المهاجم البرازيلي تاليسكا، لاعب نادي النصر، والذي سخر من الفريق الهلالي، وأتهمه بشكل مباشر فى الحصول على بطولاته بطريقة غير شرعية فى الآونة الأخيرة.

وأضافت التقارير أن حتى هذه اللحظة ما زال مسئولي الزعيم ينتظرون التحرك بصورة قوية فى ملف تاليسكا وإيقافه لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، خاصة أن واقعة الفيديو التى تدين اللاعب تناولتها جميع وسائل الإعلام وثبت صحتها.

وفى هذا الإطار، لم يتحرك مسئولي النصر من أجل الدفاع عن اللاعب، ومن ثم فإن إيقافه سيعد الإتجاه الأقرب بعد ان يتم إستدعاء اللاعب أمام لجنة الإنضباط، للإستماع لرأيه فى شكوي الهلال له وتفسير السبب وراء تصريحاته.

وهدد مسئولي الهلال فى هذا السياق الإنسحاب من مسابقة دوري روشن السعودي، فى حالة عدم اتخاذ قرار رادع أمام تاليسكا، لإحترام الفريق الذي حظي بأول ميدلية مونديالية فى تاريخ الفرق السعودية وأصبح وصيفا للعالم.



موعد الحسم فى عقوبة تاليسكا

ومن المقرر أن يتم عقده جلسة الأستماع للاعب فى نهاية الاسبوع الجاري، على أن يتم إصدار القرار عقبها مباشرة، أو فى مطلع الأسبوع القادم على أقصي تقدير، للخروج من هذا المأزق وغلق الملف الحالي تمامًا فى ذلك الصدد.