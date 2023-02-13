شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة داخل اتحاد جدة قبل مواجهة الاتفاق بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

شراحيلي يقترب من النهوض بمواجهة الاتفاق

وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن بشرى سارة إلى جماهير الاتحاد، عن مدافع الفريق الأول لكرة القدم أحمد شراحيلي، قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.

وكتب الإعلامي الاتحادي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الاثنين: "الحمدلله.. تحسنت حالة المدافع أحمد شراحيلي، الصحية بعد تعرضه للأنفلونزا، ومن المقرر أن يبدأ التدريب مع الفريق.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع نظيره نادي الاتفاق، مساء الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على إستاد الأمير محمد بن فهد.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن النصر "المتصدر"، بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.