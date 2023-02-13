شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 37 فريق.. تعرف على تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، منذ قليل عن تفاصيل جديدة بشأن انطلاق فعاليات البطولة العربية للأندية التي ستقام في السعودية لعام 2023.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسم البطولة العربية للأندية الجديد، والتي سيطلق عليها "كأس الملك سلمان"، تيمنا باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023

وأوضح رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي، على أن النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية ستُقام بمشاركة 37 فريقا بمختلف الدوريات العربية.

وأكد السلمي على أنه تم مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية.

نظام البطولة العربية للأندية 2023

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي إلى أن البطولة ستُقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تُقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف.

وسيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة.

جوائز البطولة العربية للأندية 2023

وخصص الاتحاد العربي لكرة القدم 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023.