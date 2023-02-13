شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ألماني كبير على التعاقد مع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد الفترة الأخيرة صراع كبير بين أندية الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب المصري، من أجل تدعيم صفوفهم والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

مرموش يشعل الصراع بين أندية الدوري الألماني

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "Sport1" الألمانية، على أن هناك صراع ألماني كبير على التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، جناح منتخب مصر وفريق فولفسبورغ الألماني.

وأكدت التقارير، على أن هناك رغبة من جانب نادي جديد، يسعى في ضم عمر مرموش، الذي يتلقى اهتمام كبير من جانب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وينتهي عقد مرموش في يونيو المقبل وتحديدًا في 30 يونيو، وفشلت مفاوضات مسئولي فولفسبورج أكثر من مرة في التوصل لاتفاق لتمديد هذا العقد بسبب طلبات الفرعون المصري المادية.

وأوضحت التقارير على أن نادي آينتراخت فرانكفورت، يرغب في التعاقد مع مرموش، خاصة وأن الصفقة ستكون مجانية ولن تكلفهم سوى راتب اللاعب المصري.

وكان هناك في الميركاتو الصيفي الماضي الكثير من التقارير الصحفية التي ربطت مرموش بأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل آرسنال، توتنهام وبرينتفورد.

