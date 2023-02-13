العيادة البحثية تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي، والرد على كافة الاستفسارات والمقترحات المقدمة من الباحثين والباحثات، بالإضافة إلى تثقيفهم واطلاعهم على أهم البرامج والخدمات البحثية المقدمة من عمادة البحث العلمي، وتعزيز الهُوية البحثية.
وتوجّه العيادات البحثية اهتمامها إلى جميع الباحثين والباحثات من منسوبات ومنسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من أعضاء هيئه التدريس ومن في حكمهم، والطالبات، ومنسوبي التشغيل الذاتي التابعين للجامعة.
وتتناول العيادات البحثية التعريف ببرامج التمويل البحثية التي تُطلقها عمادة البحث العلمي سنويًا، منها: برنامج رائدات المستقبل، برنامج الباحثات الناشئات، برنامج المشاريع البحثية الصغيرة والمتوسطة، برنامج التمويل بعد النشر المصنف، برنامج المجموعات البحثية، برنامج الباحث الزائر، برامج ومسارات التمويل المؤسسي.
وتتضمن العيادات التعريف بالخدمات البحثية المقدمة من وحدة الخدمات البحثية، مثل: (الإحصاء، الترجمة، النشر، التدقيق اللغوي، فحص الاقتباس)، مع التعريف بآلية وإجراءات تسهيل مهمة الباحث، والتمويل المؤسسي للبحث والابتكار، إضافة إلى التوعية بأهمية أخلاقيات البحث العلمي، وتوضيح الإجراءات للتقديم على اللجنة المختصة بذلك.
يُذكر أنّ مبادرة العيادة البحثية تأتي متوافقة مع اهتمام عمادة البحث العلمي في الإسهام بتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال تشجيع الدراسات والأبحاث التي تُلبي احتياجات التنمية الوطنية، باعتبارها محركًا أساسيًا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطالبات لإجراء الأبحاث، مع تهيئة البنية التحتية، والموارد والأنظمة، وتمويل وتسويق الأبحاث.
ولمزيد من المعلومات عن العمادة يرجى زيارة الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر 2286 مستفيدا من خدمات العيادة البحثية في جامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.