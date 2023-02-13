السعودية اليوم / "الأكاديمية السعودية اللوجستية" تكرّم 32 خريجًا لبرنامج تطوير القيادات في القطاع اللوجستي



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف, رئيس مجلس إدارة الأكاديمية

وشهد الحفل تكريم 32 قيادياً, بالقطاع اللوجستي من القطاعين العام والخاص, من الذين اختتموا تجربتهم التدريبية الفريدة بحصيلة ثرية من التجارب الدولية والزيارات الميدانية لأكبر الشركات والمراكز البحثية.

وتضمّن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة؛ بهدف تعريفهم على أفضل الممارسات في بناء وتصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى بنائهم لشبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات، كما أن البرنامج التدريبي قائم على ثلاث مراحل مكثفة, ويستقطب خبراء عالميين في مجال التدريب ونقل المعرفة النوعية, والذين تم اختيارهم بعناية.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الأكاديمية في تنمية القطاع اللوجستي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يُذكر أنّ الأكاديمية السعودية اللوجستية, إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.

// انتهى //

19:37ت م

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الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسبرعاية معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف, رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح , كرّمت الأكاديمية اليوم , وبحضور عدد من أصحاب المعالي, 32 متدربًا من خريجي الدفعة الأولى والثانية, من البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي, بالشراكة مع مركز (MIT-ZLC) المقام في سرقسطة في إسبانيا.وشهد الحفل تكريم 32 قيادياً, بالقطاع اللوجستي من القطاعين العام والخاص, من الذين اختتموا تجربتهم التدريبية الفريدة بحصيلة ثرية من التجارب الدولية والزيارات الميدانية لأكبر الشركات والمراكز البحثية.وتضمّن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة؛ بهدف تعريفهم على أفضل الممارسات في بناء وتصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى بنائهم لشبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات، كما أن البرنامج التدريبي قائم على ثلاث مراحل مكثفة, ويستقطب خبراء عالميين في مجال التدريب ونقل المعرفة النوعية, والذين تم اختيارهم بعناية.ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الأكاديمية في تنمية القطاع اللوجستي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.يُذكر أنّ الأكاديمية السعودية اللوجستية, إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.// انتهى //19:37ت م0181

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