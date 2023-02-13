السعودية اليوم / وزير الصحة يكرم شركاء جمعية "أجواد"



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

كرم معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد" الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، شركاء الجمعية من الرعاة والداعمين، وذلك في قاعة الشيخ صالح الحصين في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض.

وثمّن معاليه دعم القيادة الرشيدة للقطاع غير الربحي، وتعزيز التكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع وأفراده؛ لخدمتهم ورعايتهم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكّد أنّ جمعية "أجواد" تجسّد قيم التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، ومواصلة العمل لتأهيل المستفيدين نفسياً، واجتماعياً؛ وذلك من خلال برامج مقدمة وبمتابعة من متخصصين في المجال.

وكشف معاليه عن مستهدفات الجمعية التي تسعى إلى تحقيقها في العام 2023م مع الشركاء والمانحين، ومنها مبادرات وبرامج الرعاية والتأهيل للوصول لاستقرار حالة مستفيدي أجواد نفسياً واجتماعياً، مقدماً شكرَه لجميع الشركاء والمانحين والداعمين لجمعية "أجواد".

من جهته شكر المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية " أجواد" الدكتور محمد بن عبدالرحمن العيسى شركاء أجواد وداعميها؛ نظير ما قدموه خلال مسيرة الجمعية من دعم لبرامج الرعاية والتأهيل المقدمة لمستفيدي أجواد، وتضمن الحفل توقيع عدد من الشراكات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنصة إحسان.

وفي نهاية الحفل كرَّم معالي وزير الصحة الجهات المانحة والداعمين للجمعية.

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18:25ت م

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