السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 1.387 لغمًا عبر مشروع "مسام" في عدة محافظات يمنية



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2023م من انتزاع 1.387 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 18 لغمًا مضادًا للأفراد و233 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.087 ذخيرة غير منفجرة، و49 عبوة ناسفة .

ونزع فريق "مسام" 125 لغمًا مضادًا للدبابات و522 ذخيرة غير منفجرة و44 عبوة ناسفة في محافظة عدن، و208 ذخائر غير منفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة .

جرى نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، و 8 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية الخوخة .

وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع 12 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية حريب، ونزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات في مديرية رغوان .

وفي محافظة شبوة تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و11 لغماً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، و58 لغمًا مضادًا للدبابات ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان .

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 18 لغمًا مضادًا للدبابات و20 ذخيرة غير منفجرة و5عبوات ناسفة في مديرية المخاء، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات، و302 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب, ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 386 ألفًا و282 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وتُواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة .

// انتهى //

18:02ت م

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