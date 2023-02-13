السعودية اليوم / تدشين منظومات الطاقة الشمسية لمشاريع مياه الشرب في ثلاث مديريات بمحافظة لحج



لحج 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومؤسسة صلة للتنمية في محافظة لحج اليوم، مشروع توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية، ضمن مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن.

حضر التدشين عضو الدائرة الفنية للإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية لبيب محمد محرد، والمدير العام لمديرية طور الباحة العميد بسام الحرق، تم استعراض اهداف المكون الاول من مشروع منظومات الطاقة الشمسية والذي يشمل تشغيل 12 مشروعا من مشاريع مياه الشرب في 11 مديرية مستفيدة في ثلاث محافظات يمنية (حضرموت - أبين - لحج)، ويستفيد منها حوالي 58,500 مستفيد من الفئات الأشد احتياجاً.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي, أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية يهدفان عبر خلق شراكة فاعلة مع مؤسسة صلة للتنمية في تنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن عبر منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مشاريع مياه الشرب في العديد من المحافظات اليمنية، ويلبي احتياجات مختلف القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن، كما أن المشروع سيسهم في توفير مصادر مياه عذبة وآمنة بطاقة نظيفة ومتجددة.

من جهة اخرى, أوضح مدير مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن الدكتور عمر ناصر باجبع، أهمية هذا المشروع في محافظة لحج، والذي سيحقق الاستفادة لحوالي 20 الف نسمة من أبناء محافظة لحج، ويساهم في التخفيف من معاناتهم في الحصول على مياه الشرب، كما أن المشروع سيعطي نقلة نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية لمشاريع مياه الشرب في المحافظة ويلبي احتياجات المواطنين في مجال المياه عبر تفعيل الآبار.

وألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بالجهود المبذولة من قبل الجهات المساهمة وهي البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي «أجفند» ومؤسسة صلة للتنمية في تنفيذ العديد من المشاريع التي تلامس احتياج الأهالي في مختلف المحافظات اليمنية، وتلبي تطلعاتهم في إيجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب، حيث تسعى إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي، بالشراكة مع السلطات المحلية بجميع المحافظات المستهدفة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمستدامة التي تخدم ابناء الوطن.

ويجدر بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (224) مشروعاً ومبادرة تنموية خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعاتٍ أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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17:24ت م

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