السعودية اليوم / النائب العام يلتقي نظيره المغربي ووسيط المملكة المغربية



الرباط 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، اليوم, معالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المغربية الدكتور مولاي الحسن الداكي في مقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط.

وأشار الداكي إلى متانة وتناغم العمل القانوني العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة.

من جانبه أكد معالي النائب العام على عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تعاون مشترك في مجال تحقيقات جرائم غسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الوطنية، والزيارات والخبرات، إضافةً لعقد عدد من المؤتمرات والندوات، كما شملت الاتفاقية التعاون في مجال النشر العلمي والبحوث والدراسات، وتبادل التجارب والتدريب وتقنية المعلومات.

من جهة أخرى, التقى المعجب والوفد المرافق بوسيط المملكة المغربية الأستاذ محمد بنعليلو، اطلعوا خلالها على مهام واختصاصات الوسيط وكيفية قيامه بالأدوار المنوطة به المرتبطة في القضاء الإداري، والدفاع عن حقوق المواطنين وما يقوم به من دور في الوساطة بين المتظلمين وبين الإدارات المتظلم منها.

يذكر أن معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب قد وصل في وقت سابق للمملكة المغربية تلبية لدعوة من نظيره المغربي، يلتقي خلالها عدداً من القيادات العدلية والقضائية بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها المجال العدلي الجزائي.

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17:19ت م

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الرباط 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، اليوم, معالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المغربية الدكتور مولاي الحسن الداكي في مقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط.وأشار الداكي إلى متانة وتناغم العمل القانوني العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة.من جانبه أكد معالي النائب العام على عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، مبينًا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات العدلية النيابية، منوهاً معاليه بما يشهده البلدين من تطور مستمر على كل المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما تجاه مختلف القضايا.وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تعاون مشترك في مجال تحقيقات جرائم غسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الوطنية، والزيارات والخبرات، إضافةً لعقد عدد من المؤتمرات والندوات، كما شملت الاتفاقية التعاون في مجال النشر العلمي والبحوث والدراسات، وتبادل التجارب والتدريب وتقنية المعلومات.من جهة أخرى, التقى المعجب والوفد المرافق بوسيط المملكة المغربية الأستاذ محمد بنعليلو، اطلعوا خلالها على مهام واختصاصات الوسيط وكيفية قيامه بالأدوار المنوطة به المرتبطة في القضاء الإداري، والدفاع عن حقوق المواطنين وما يقوم به من دور في الوساطة بين المتظلمين وبين الإدارات المتظلم منها.يذكر أن معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب قد وصل في وقت سابق للمملكة المغربية تلبية لدعوة من نظيره المغربي، يلتقي خلالها عدداً من القيادات العدلية والقضائية بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها المجال العدلي الجزائي.// انتهى //17:19ت م0155

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