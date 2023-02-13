شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكشف مسمى البطولة العربية للأندية لعام 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منذ قليل، عن تغيير إسم البطولة العربية للأندية التي ستقام خلال العام الحالي 2023.

إطلاق إسم الملك سلمان على البطولة العربية

وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على أن البطولة العربية للأندية ستكون بمسمى "كأس الملك سلمان للأندية" لعام 2023.

ونشر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت على النحو التالي..

"اعتزازًا بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين..

يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية.

الرجاء المغربي حامل لقب آخر نسخة من البطولة العربية

والجدير بالذكر أن الرجاء البيضاوي المغربي، هو حامل اللقب في نسخته الأخيرة من البطولة العربية، بمسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019، بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية بركلات الترجيح.