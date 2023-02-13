شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يسعى للتعاقد مع 6 صفقات نارية.. مفاجآت كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

تفاصيل تعاقد النصر مع 6 صفقات جديدة

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي، قرر الدخول في مفاوضات مع 6 صفقات كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوفه بالموسم القادم.

وأعلن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، أن أبرز هؤلاء النجوم، الذين سيتم ضمهم إلى الفريق الأول بنادي النصر؛ هو النجم الدولي محمد صهلولي.

وأشار السفاعي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن صهلولي، لاعب له مستقبل كبير، ويشبه في أدائه النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي.

بالأسماء.. صفقات النصر الجديدة بالموسم القادم

وأوضح وكيل اللاعبين، أنه بجانب صهلولي؛ سيتم تصعيد كلًا من فهد الزبيدي ومحسن الحربي وفواز المطيري وعبدالعزيز العليوه ومشاري النمر، إلى الفريق الأول للنصر.

وشدد مشعل السفاعي، على أن الفئات السنية بقلعة العالمي، غنية جدًا بـ "اللاعبين المتميزين"، والذين سيشكلون جيلًا قويًا للغاية، للفريق الأول لكرة القدم، في المستقبل القريب.