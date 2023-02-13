شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات أزمة تاليسكا وحقيقة إيقافه لمدة موسم كامل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول وجود أزمة كبرى بين النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وإدارة الهلال، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقافه لمدة موسم كامل.

حقيقة إيقاف تاليسكا بعد تصريحاته عن الهلال

وكشف سعود الرمان، المتخصص القانوني الرياضي، عن الموقف القانوني في واقعة تصريحات البرازيلي تاليسكا، بأن الهلال السعودي لا يفوز إلا بمساعدة الحكام.

وقال الرمان، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية، "التصريح المنسوب إلى تاليسكا هو خارج اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق، لأنه بالترجمة الصحيحة للمقطع المنتشر، فإن تاليسكا تحدث عن فريق لا يفوز إلا بمساعدة الحكام، وقد يتم معاقبة اللاعب وفق المادة 50 بداعي "الإساءة الإعلامية"، إلا أن تلك المادة لها ضوابط وشروط".

وأضاف الرمان: "هناك مادة وحيدة أعطت المتبرر حق الشكوى، وبالتالي، يجب على لجنة الانضباط أن تتدخل من تلقاء نفسها، لو رأت أن هناك مخالفة من اللاعب، ولا يحق للاتحاد السعودي أو الهلال أن يتقدما بشكوى، استنادًا إلى المادة 50، والتي تنص على أنه إذا كان هناك إساءة تجاه أحد اللاعبين أو الإداريين فقط، وهذا ما رأيناه في العام الماضي، في شكوى خالد البلطان (رئيس الشباب)، على جماهير نادي النصر، أو شكوى عبد الرزاق حمد الله على تاليسكا".

وتابع: "في موضوع تاليسكا، فوفق المادة 50، إذا كانت هناك مخالفة من اللاعب، فالذي يتدخل هو لجنة الانضباط والأخلاق من تلقاء نفسها، وفق المادة 93 من اللائحة، وإذا افترضنا أن هذا التصريح صحيح، فإن لجنة الانضباط أمام خيارين..

- أولًا: أن ترى اللجنة أن تصريح تاليسكا يحمل إساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجان الاتحاد، فتكون العقوبة مالية لا تتجاوز 80 ألف ريال، وفق المادة 50/3.

- ثانيًا: إذا رأت اللجنة أن التصريح يحمل إثارة للرأي العام الرياضي السعودي، فإن العقوبة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال.

واستطرد الرمان "في العام الماضي، أطلق حامد البلوي (المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد)، تصريحًا ضد الاتحاد السعودي واللجان وأعضاء الاتحاد، وتمت معاقبته بغرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، وإيقاف 4 مباريات، وفق المادة 80/3/1".

وقال الرمان: "إذا رأت لجنة الانضباط والأخلاق تلك القضية، فعليها أن تنظر إلى تاريخ التصريح، ومتى صرح اللاعب بها، وسنذهب إلى المادة 42 التي تتعلق بمدة التقادم، بواقع 30 يومًا للمخالفة داخل الملعب، و90 يومًا للمخالفة خارج الملعب، وقالت المادة 43 إن المخالفة ستحتسب من تاريخ ارتكابها، وليس من وقت نشرها، والتقادم سيبدأ من حين تصريح اللاعب بمدة 90 يومًا، واللاعب صرح بهذا التصريح منذ نحو 6 أو 8 شهور، وبالتالي دخل مرحلة التقادم".