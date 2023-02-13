شكرا لقرائتكم الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن عدد المستفيدين من الدعم السكني بلغ أكثر من مليون و400 ألف مستفيد مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان الاستمرارية في توفير الحلول السكنية والتسهيلات لرفع نسبة التملك إلى 70% وفقًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سياسات نقدية

وأوضح وزير الشؤون البلدية خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم أن القروض العقارية أصبحت منتجًا أساسيًا، مؤكدًا العمل مع البنك المركزي السعودي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خاصة في شراء المسكن الأول، في وقت تشهد فيه هوامش الأسعار ارتفاعًا كبيرًا.

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وقال إن الوزارة تعمل على 4 محاور رئيسية لبناء بيئة إسكانية مستدامة، وهي (سياسة التمويل والدعم السكني – سياسة دعم العرض- الأنظمة التشريعات- تطوير الخدمات).

وأشار إلى أنه تم ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، من أصل 365 ألف وحدة سكنية مستهدف ضخها حتى عام 2025.