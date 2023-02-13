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لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو قيام فرق الإنقاذ بإسعاف فتاة مصابة في غازي عنتاب بتركيا، وقد أظهر قيام مجموعة من السعوديات والسعوديين بمحاولة إسعاف الفتاة التي أصيبت نتيجة للزلزال المدمر.

ويشارك فريق إنقاذ سعودي في عملية البحث عن ناجين وإسعاف المصابين في تركيا.

وصول الطائرة الإغاثية الـ 7

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة قد وصلت مطار غازي عنتاب، فجر اليوم الاثنين، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي.

لحظة إنقاذ فريق سعودي لفتاة مصابة في غازي عنتاب بتركيا

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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