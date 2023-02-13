شكرا لقرائتكم المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، عما حققته المملكة من إنجازات تحولية ونوعية رغم الظروف العالمية لتحقق أعلى المراتب العالمية على مستوى الإنجازات الاقتصادية والعالمية.

إنجازات تحولية

وأوضح القصبي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه بالرغم من تداعيات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الكوارث الطبيعية، تمكنت المملكة من تحقيق إنجازات تحولية ونوعية، موجهًا شكره لله على زوال الجائحة وعودة المصلين والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، ليرتفع عدد المعتمرين إلى 10 ملايين معتمر منذ 2022 وحتى الآن.

وأضاف القصبي أن عام 2022 كان صعبًا على كثير من دول العالم بسبب تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن المملكة ولله الحمد حققت عديدًا من الإنجازات على جميع الأصعدة.

كما أعرب القصبي عن فخره كمواطن قبل أن يكون مسؤولًا بالقفزات والإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة على كافة الأصعدة.

أعلى المراتب

ووجه القصبي الشكر للقيادة الحكيمة التي مكنت اقتصاد المملكة من تحقيق المركز الأول بين دول مجموعة العشرين كأعلى اقتصاد نموًا في عام 2022، كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر سهولة بدء في العمل التجاري، والمرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنمانية، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفي تقرير التنافسية العالمية لعام 2022.

ودعا القصبي خلال كلمته اليوم للأشقاء في زلزال سوريا وتركيا داعيًا الله أن يخفف عنهم هذا المصاب، مشيدًا بمن تبرعوا في الحملة الإغاثية عبر منصة ساهم والتي بلغت حتى لآن 324 مليون ريال متمنيًا المزيد.