شكرا لقرائتكم الصحة : لقاح الإنفلونزا الموسمية أثبت فاعليته في الحماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن موعد بدء عمل لقاح الإنفلونزا الموسمية في الجسم.

وذكرت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: منذ سنوات ولقاح الإنفلونزا الموسمية يثبت فاعليته في الحماية”، مشيرًا إلى أنه بعد أخذ اللقاح بمدة قصيرة، تقوم الأجسام المضادة بدورها في الحماية.

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وأضافت أنه تتكون الأجسام المضادة في الجسم بعد أخذ اللقاح في غضون أسبوع تقريبًا.

أهمية اللقاح

وفي وقت سابق، أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا وتفادي دخول العناية بالمركزة.

ولفت أيضًا إلى أهمية تلقي اللقاح خاصة للفئات الأكثر عرضة للفيروس وهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضى، محذرًا من خطورة إهمال تلقي اللقاح، موضحًا أن المضاعفات تشمل الكحة والسعال والوهن وارتفاع الحرارة، وأحيانًا تصل للوفاة لا قدر الله.

ونفى متحدث الصحة ما يتم تداوله بأن لقاح كورونا أثر على المناعة، مؤكدا أن لقاح كورونا مناعة إضافية للجسم.

اللقاح آمن وفعال

وأكد أن اللقاح آمن وفعال وضروري للوقاية من مخاطر فيروس الإنفلونزا الموسمية وأيضًا فيروس كورونا.

وتابع أنه يمكن حجز موعد لتلقي اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مؤكدًا على أهمية العناية بكبار السن في هذا الوقت من العام مع تدني الحرارة، وهطول الأمطار.