شكرا لقرائتكم ضبط قائدي مركبتين ارتكبا مخالفات مرورية في محتوى مرئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبط مرور منطقة الجوف، اليوم الاثنين، قائِدَي مركبتين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان عدة مخالفات، وذلك في محافظة طبرجل.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه المخالفات تضمنت: عكس اتجاه السير، والسير دون لوحة أمامية، وتعديل وإضافة على جسم المركبة.

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وأشار إلى أنه تم حجز مركبتيهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهما.