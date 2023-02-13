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ضبط قائدي مركبتين ارتكبا مخالفات مرورية في محتوى مرئي

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الرياض - محمد الوسيري - ضبط مرور منطقة الجوف، اليوم الاثنين، قائِدَي مركبتين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان عدة مخالفات، وذلك في محافظة طبرجل.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه المخالفات تضمنت: عكس اتجاه السير، والسير دون لوحة أمامية، وتعديل وإضافة على جسم المركبة.

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وأشار إلى أنه تم حجز مركبتيهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهما.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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