الحقيل يكشف عن اعتمادات مليارية لسيول جدة ومشاريع الصرف الصحي

رصد 5 مليارات ريال لتخفيف مستوى السيول في عدة مدن في هذا العام.

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اعتمد 16 مليار ريال لمعالجة مشاريع الصرف الصحي، كما أعلن عن اعتماد مبلغ 1.5 مليار ريال لمعالجة السيول في جدة، فضلا عن

وحول الإنجازات على مستوى الإسكان، أضاف الوزير خلال مؤتمر التواصل الحكومي أن الوازرة تستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، مبينا أن الوزارة بدأت في ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية. وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا تملك أكثر من 95 ألفا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2025.

وتابع الحقيل أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دعمت السيولة في السوق.

وتحدث وزير الشؤون البلدية عن منصة "فرص" قائلا إنها سجلت أكثر من 55 ألف مستثمر لتقديم مشاريع خدمية وتنموية، كما أكد سعي الوزارة إلى إمكانية بلوغ 80% من سكان المدن للحدائق خلال 10دقائق.