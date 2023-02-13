الحقيل يكشف عن اعتمادات مليارية لسيول جدة ومشاريع الصرف الصحي

وحول الإنجازات على مستوى الإسكان، أضاف الوزير خلال مؤتمر التواصل الحكومي أن الوازرة تستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، مبينا أن الوزارة بدأت في ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية. وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا تملك أكثر من 95 ألفا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2025.
وتابع الحقيل أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دعمت السيولة في السوق.
وتحدث وزير الشؤون البلدية عن منصة "فرص" قائلا إنها سجلت أكثر من 55 ألف مستثمر لتقديم مشاريع خدمية وتنموية، كما أكد سعي الوزارة إلى إمكانية بلوغ 80% من سكان المدن للحدائق خلال 10دقائق.
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